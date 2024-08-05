Giriş Tarihi: 05.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
13:20
O alışverişler e-ticaret sayılmıyor! Bakan Bolat duyurdu: İlgili Kanun kapsamında yer almıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını vurgulayarak "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili Kanun kapsamında yer almıyor." dedi.