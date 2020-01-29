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Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Sivrice merkezli depremi sonrasında Türkiye bir ekz daha gerçeğiyle karşı karşıya geldi. Doğal afetleri önlemek elbette zor ama afetlere hazırlıklı olmak mümkün. 6.8'lik Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı kaybetik. Can kayıpları yine deprem riskinin yüksek ve binaların sorunlu ya da hazırlıksız olduğu yerlerde gerçekleşti Asıl tehlikenin deprem değil sağlıksız yapılar olduğunu gördük. Peki vatandaş evinin riskli olup olmadığını nasıl anlayacak? Riskli bir evde yaşıyorsa ne yapacak? İşte bu sorunun cevabı ve depreme hazırlıklı olmak hakkında detaylar!

Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:38
Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

'da yaşanan depremin acısı tüm Türkiye'ye yayıldı. Bir kez daha ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleştik.

Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Uzmanlar Türkiye için riskli olanın değil binalar olduğunun altını çiziyor.

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Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Hürriyet'in haberine göre kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların en iyi ihtimalle 20 yılda yenilenmesi bekleniyor. Ama bizi beklemiyor.

Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Peki evinin riskli olmasından endişe duyan vatandaş ne yapacak? Evine riskli yapı tespiti yapılanlar evini nasıl yenileyebilecek. İşte adım adım yol haritası...

Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

1-Evinizde bu belirtiler varsa beklemeyin!
Bina 1999 yılında önce yapıldıysa
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa

Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa

Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var. Bu durumda ilk adım durumu tespit etmek olmalı.

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