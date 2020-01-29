Olası bir depremde eviniz risk altında mı? Depreme ne kadar hazırlıklıyız ve neler yapmalıyız?

Sivrice merkezli Elazığ depremi sonrasında Türkiye bir ekz daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya geldi. Doğal afetleri önlemek elbette zor ama afetlere hazırlıklı olmak mümkün. 6.8'lik Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı kaybetik. Can kayıpları yine deprem riskinin yüksek ve binaların sorunlu ya da hazırlıksız olduğu yerlerde gerçekleşti Asıl tehlikenin deprem değil sağlıksız yapılar olduğunu gördük. Peki vatandaş evinin riskli olup olmadığını nasıl anlayacak? Riskli bir evde yaşıyorsa ne yapacak? İşte bu sorunun cevabı ve depreme hazırlıklı olmak hakkında detaylar!