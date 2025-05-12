Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Gelişmelere bağlı olarak altın fiyatları pazartesi günü yüzde 3 değer kaybederek ons başına 3 bin 230 dolara kadar geriledi. Ons altın böylelikle yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD ve Çin arasında gümrük vergisi anlaşmasının sağlanması güvenli liman talebini düşürdü. Her iki ülke tarafından atılan adım piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Öte yandan altın FED'in geçtiğimiz hafta faizleri sabit bırakmasıyla baskı altında kaldı.