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Haberler Galeri Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 15:32

Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda tansiyonun düşmesiyle beraber değer kaybetti. Çin ile ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda uzlaşmaya varması piyasalarda taşları yerinden oynattı. Rusya ve Ukrayna arasındaki olumlu haber akışına gümrük vergilerine yönelik beklentiler de eklenince altında yaşanan satış baskısı değer kayıplarına neden oldu. Ons altın yüzde 3'e yakın değer kaybederken gram altın fiyatları geriledi. İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, baş döndüren gelişmelerin ardından çıktığı rekor seviyelerin altına kadar geriledi. Ons ve gram tarafında değer kayıpları dikkat çekti. Cenevre görüşmelerinin olumlu sonuçlanması piyasaları hareketlendirdi. Şimdi gözler gelecek dönemde ABD-Çin arasındaki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna temaslarından çıkacak sonuçlarda…

Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

ÇİN VE ABD'DEN GÜMRÜK ANLAŞMASI

ABD ve Çin İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya gelerek ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerini görüştü. ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10 düşürecek. Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

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Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Gelişmelere bağlı olarak altın fiyatları pazartesi günü yüzde 3 değer kaybederek ons başına 3 bin 230 dolara kadar geriledi. Ons altın böylelikle yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD ve Çin arasında gümrük vergisi anlaşmasının sağlanması güvenli liman talebini düşürdü. Her iki ülke tarafından atılan adım piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Öte yandan altın FED'in geçtiğimiz hafta faizleri sabit bırakmasıyla baskı altında kaldı.

Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altında gün içinde yaşanan gelişmeler şu şekilde ilerledi:

  • ABD ve Çin arasında müzakerelerin olumlu olarak ilerlediği ilan edildi.
  • Piyasalardaki olumlu hava ile altına olan talebin azalmasıyla özellikle Asya piyasalarında satış baskısı yaşandı.
  • Altının kayıplarının sınırlı kalmasında jeopolitik ve ticarete ilişkin belirsizliklerin devam etmesi etkili oldu.

Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Ons altın 3 bin 223 dolara kadar gerilerken gram altında da bu düşüşlerden etkilendi. Geçtiğimiz hafta serbest piyasalarda 4 bin 265 liraya kadar çıkan gram altın, 4 bin 73 liraya kadar geriledi.