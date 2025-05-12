Ons altın yüzde 3 geriledi, gram altın sert düştü! İşte Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
15:32
Altın fiyatları, küresel piyasalarda tansiyonun düşmesiyle beraber değer kaybetti. Çin ile ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda uzlaşmaya varması piyasalarda taşları yerinden oynattı. Rusya ve Ukrayna arasındaki olumlu haber akışına gümrük vergilerine yönelik beklentiler de eklenince altında yaşanan satış baskısı değer kayıplarına neden oldu. Ons altın yüzde 3'e yakın değer kaybederken gram altın fiyatları geriledi. İşte tüm detaylar…