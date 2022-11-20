ÖTV matharını daha açıklayıcı olmak için örneklerle anlatalım. Örneğin hiçbir vergi olmadan iki aracın fiyatının 150 bin TL ve 200 bin TL olduğunu varsayarsak; bu araçların birincisi yüzde 50 ikincisi yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı hesaplanırken önce fiyat ÖTV vergi oranı ile ardından yüzde 18 KDV ile çarpılıyor ve satış fiyatı belirleniyor. Yani 150 bin TL'lik çıplak fiyatı olan aracın bayi satış fiyatı 265 bin 500 lira, çıplak fiyatı 200 bin TL olan aracın bayi satış fiyatı ise 401 bin 200 TL oluyor.