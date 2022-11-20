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Haberler Galeri ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 13:17

ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

Son dakika haberi...Sıfır araç almak isteyenler ve otomobil sektör temsilcileri ÖTV indirimi ya da matrah düzenlemesi bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den araç fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Nebati ÖTV indirimi değilde ÖTV matrah düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Ancak yapılacak ÖTV düzenlemesi tıpkı bir ÖTV indirimi gibi araç fiyatlarını aşağı çekecek. Peki araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte en çok merak edilen örnek araç fiyatlarıyla ÖTV matrah düzenlemesi ile örnek hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

Son dakika haberleri...ÖTV matrah düzenlemesi geliyor. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek. Peki ÖTV düzenlemesi ile araç fiyatları ne kadar düşecek? 5 örnek araç fiyatı ile ÖTV matrah düzenlemesi ile indirim hesaplarını yaptık.

ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

ÖTV MATRAHI NEDİR?

Sıfır otomobillerde uygulanan matrah, aracın hiçbir vergi olmadan çıplak fiyatını gösteriyor. ÖTV matrah dilimleri 2016 yılında oluşturuldu. Burada 1600 cc ve altındaki motor hacmindaki araçlarda lüks, orta ve ekonomik sınıftaki araçlardan alınacak vergi oranlarını farklılaştırmak temel amaçtı.

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ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde artan araç talebi, çip krizi ve enflasyon ile ani fiyat artışları oluştu. Bu nedenle yıl başında matrah geçişlerinde ani fiyat artışlarını engellemek üzere yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5 farklı basamak oluşturuldu.

ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

Dünyada araç fiyatlarında fiyat artışları hız kesmeyince yıl içinde sıfır araçların hemen hemen hepsi yüzde yüzde 70 ve 80'lik ÖTV dilimine girdi. Yapılacak ÖTV matrah düzenlemesi ihtiyacı bu nedenle doğdu.

ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA: İşte ÖTV matrah düzenlemesi hesaplama tablosu! Araç fiyatları ne kadar düşecek?

ÖTV matharını daha açıklayıcı olmak için örneklerle anlatalım. Örneğin hiçbir vergi olmadan iki aracın fiyatının 150 bin TL ve 200 bin TL olduğunu varsayarsak; bu araçların birincisi yüzde 50 ikincisi yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı hesaplanırken önce fiyat ÖTV vergi oranı ile ardından yüzde 18 KDV ile çarpılıyor ve satış fiyatı belirleniyor. Yani 150 bin TL'lik çıplak fiyatı olan aracın bayi satış fiyatı 265 bin 500 lira, çıplak fiyatı 200 bin TL olan aracın bayi satış fiyatı ise 401 bin 200 TL oluyor.

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