Son dakika haberi...Sıfır araç almak isteyenler ve otomobil sektör temsilcileri ÖTV indirimi ya da matrah düzenlemesi bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den araç fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Nebati ÖTV indirimi değilde ÖTV matrah düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Ancak yapılacak ÖTV düzenlemesi tıpkı bir ÖTV indirimi gibi araç fiyatlarını aşağı çekecek. Peki araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte en çok merak edilen örnek araç fiyatlarıyla ÖTV matrah düzenlemesi ile örnek hesaplama tablosu...