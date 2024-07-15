Rötarlı algısı yıkılacak! Ajet Genel Müdürü net konuştu: Ankara’da 5, Sabiha Gökçen’de 7 uçak hazır bekliyor

DIŞ HATLARDA BÜYÜYECEK
Havacılık sektöründe şirketlerin yüzde 70 dış hat, yüzde 30 iç hat penetrasyonuyla çalıştığını belirten Sarp, kendilerinin bunun tam tersi yüzde 70 iç hatla çalıştığını fakat dış hat sayısını artıracaklarını söyledi. Sarp, önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yılda 150, 10 yılda ise 200 uçağa ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarp, 1.600'ü kabin olmak üzere 2.250 çalışana sahip olduklarını kaydetti. Kokpit ilanına çıktıklarını hatırlatan Sarp, yılsonunda istihdamın 3 bini bulacağını vurguladı.
YAZILIM DA YERLİ
Yeni şirket kurulunca yurtdışında iki yılda alınamayan izinlerin daha hızlı alındığına vurgu yapan Sarp, "İzinler geldikçe daha fazla yurtdışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha ekonomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşağı çektikçe daha çok kampanya düzenleyeceğiz" dedi.Dünyada 80-90 uçakla kurulan bir havayolu şirketi olmadığına dikkat çeken Sarp, "Yurtdışından danışmanlık almadık. THY'nin know how'ı ile hayata geçirdik. Kıyafetten yazılıma tamamen yerli ve milli şirketlerle çalıştık. Örneğin yazılımı Hitit firmasından aldık. Bizde başarılı olunca dünyaya ihraç etme konusunda önemli bir referans olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL
AJet'in yüzde 100 Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olduğunu ve öyle de kalacağını vurgulayan Sarp, "Her gün 'şuna satılıyor' diye haber çıkıyor. Bu şirketin satılması hiçbir şekilde gündemimizde değil. Artık yakında sahibinden.com'da görürüz diye işi şakaya vuruyoruz" dedi. 2025 sonunda uçak içinde internet hizmeti vermeye başlayacaklarının altını çizen Sarp, "Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda çalışıyorlar" dedi.