Rötarlı algısı yıkılacak! Ajet Genel Müdürü net konuştu: Ankara’da 5, Sabiha Gökçen’de 7 uçak hazır bekliyor

SONUÇ ALINMAYA BAŞLANDI



Sarp, şöyle devam etti: "Rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AJet'in rötarla anılmasının önüne geçeceğiz. Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, 'AJet rötarlı' algısını yıkmak için Ankara'da 5, İstanbul Sabiha Gökçen'de 7 yedek uçağımız var. Aksaklık var bahanesine sığınamayız. İki hafta içinde aldığımız aksiyonların hem Ankara hem Sabiha Gökçen'de sonuçlarını görmeye başladık." Sarp, bayram döneminde 500 bin yolcu taşıdıklarını söyledi.

EYLÜLDE NORMALE DÖNER



Şirketin düşük maliyetli havayolu konseptiyle kurulduğunu ifade eden Sarp, "Ankara'da büyük sıkıntımız kalmadı. Sabiha Gökçen'de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilileriyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar eskisi gibi olmayacak. Elimizde olmayan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza indirmek için çalışıyoruz. Bütün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz. Eylül ayından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek" dedi. Sarp eleştiriye açık olduklarını ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederek, "Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Vaktimizi gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz" diye konuştu.