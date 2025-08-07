Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:06

Sahte altın nasıl anlaşılır? Altınla alakası yok, alınıp satılıyor! Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken kar etmek isteyen yatırımcı soluğu kuyumcularda aldı. Altının yıl sonuna kadar yükseleceği beklentisiyle özellikle küçük yatırımcı gram ve çeyrek altına yöneldi. Hal böyle olunca dolandırıcılar da fırsattan yararlanarak harekete geçti. Neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte altınlar şu an piyasada. Kuyumcu esnafı ise altınla alakası olmayan ürünlerin alınıp satıldığını kuyumcu olmayanların ayırt edemeyeceğini ifade ediyor. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır? İşte uzmanından tavsiyeler…

Altın fiyatları yükseldikçe yatırımcı talebi artmaya devam ediyor. Küçük yatırımcının en çok tercih ettiği gram ve çeyrek altında sahtecilik yapılarak vatandaş mağdur ediliyor. Kuyumcu esnafı "Sahte altın nasıl anlaşılır? Sorusuna cevap verdi. İşte detaylar…

PİYASA FİYATININ ALTINDAYSA SAHTE OLABİLİR

Son yıllarda düğünlerde takılan altınlar arasında sahte olanlar artış gösterdi. Özellikle bilinmeyen yerlerden alınan ve kuyumcudaki fiyatların altında satılan altınların sahte olma olasılığı artıyor. Pek çok uzman piyasa fiyatının altında olan çeyrek ya gram altının sahte olacağının altını çiziyor. Uzmanlar internet sitelerinden alınan altınların da sahte olabileceğinin altını çiziyor.

KUYUMCU OLMAYAN ANLAYAMAZ

A Haber'de yer alan habere göre, Kuyumcu Metin Yavuz 14 ayar ve 8 ayar damgası bulunan ancak altınla alakası olmayan bir ürünün satılmak üzere yalanladığı bilgisini veriyor. Dolandırıcıların gerçeğinden ayırt etmekte zorlanılan sahte altınlar üretebildiğini ifade eden Yavuz "Çeyrek altında da anlaşılamayacak şekilde altın yapıyorlar ki inanın bunu kuyumcu olmayanın anlaması mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Altının sahte olup olmadığı yapısından belli olabiliyor. Yavuz, sahte altının elle bükülemeyeceği ancak gerçek altının bükülebileceğini ifade ediyor. Altının gerçek olduğu az bir kuvvet uygulansa bile bükülmesinden anlaşılıyor.

Bunların dışında kuyumcular mihenk taşı ve kezzap kullanarak da sahte altınları tespit edebiliyor. Ancak vatandaşın evde bu yöntemleri kullanması mümkün olmuyor. Altından çıkan ses sahte olup olmadığına dair ipucu verebiliyor. Kuyumcular sahte altının düştüğünde çiğ bir ses çıkardığını ancak gerçek altından daha tok bir ses geldiğini ifade ediyorlar.

Sahte altının gramı 1,37 oluyor. Yavuz, altınların Darphane'den 1,75 olarak çıktığı bilgisini veriyor. Gerçek altını tartan Yavuz, "Bunun gramı kulpuyla beraber 1,81 civarında. Yani gramından da sahte olup olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yavuz, altın almak isteyenleri "Vatandaşlarımız kesinlikle elden sağdan soldan bir yerden gelen altınları almasın. Bildiği bir kuyumcudan alsın.