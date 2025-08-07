Sahte altın nasıl anlaşılır? Altınla alakası yok, alınıp satılıyor! Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı

KUYUMCU OLMAYAN ANLAYAMAZ

A Haber'de yer alan habere göre, Kuyumcu Metin Yavuz 14 ayar ve 8 ayar damgası bulunan ancak altınla alakası olmayan bir ürünün satılmak üzere yalanladığı bilgisini veriyor. Dolandırıcıların gerçeğinden ayırt etmekte zorlanılan sahte altınlar üretebildiğini ifade eden Yavuz "Çeyrek altında da anlaşılamayacak şekilde altın yapıyorlar ki inanın bunu kuyumcu olmayanın anlaması mümkün değil" açıklamasında bulundu.

