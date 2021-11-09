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Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:26

Savunma sanayisi 'SAHA'ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

Savunma sanayisinin devlerini 10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getirecek olan SAHA EXPO, yarın ziyaretçilere kapılarını açacak. Fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

AA
Savunma sanayisi ’SAHA’ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı, 10-13 Kasım'da hibrit olarak başlayacak ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

Savunma sanayisi ’SAHA’ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

SAHA EXPO 2021, 15 Kasım'da 3D Sanal Fuar olarak devam edecek ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

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Savunma sanayisi ’SAHA’ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.

Savunma sanayisi ’SAHA’ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer alacağı fuarda; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojiler ile üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtılacak.

Savunma sanayisi ’SAHA’ya çıkıyor: 30 ülkeden geliyorlar

GÜÇLÜ ORTAKLIKLARIN VE İŞ BİRLİKLERİNİN İMZALARI ATILACAK

Katılımcı firmalar yeni ürünlerini SAHA EXPO'da ana sahnede sunacak. Fuarda, özellikle KOBİ'ler ve aktif olarak sürdürülebilir çözümler arayan alıcılar yüz yüze görüşme fırsatı yakalayarak yeni iş birliği olanaklarını değerlendirecek.

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