SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya ulaşıyor. Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri kapsamında okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liraya yükseliyor.