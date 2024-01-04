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Haberler Galeri SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25'lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:06

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25'lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Devletin vatandaşlara ödediği sosyal yardımlardan yararlanma şartları yeniden belirlendi. Asgari ücretin artışıyla birlikte eve giren gelir yeniden hesaplanacak ve daha çok vatandaş sosyal yardımlardan yararlanabilecek. Memur zammı katsayısı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, kronik hastalık yardımı, engelli aylığı, SED ödemeleri gibi sosyal yardım ödemeleri de yüzde 49,25 oranında artacak. Türkiye'de sosyal destek ödemelerinden faydalanan 2,4 milyon vatandaş bulunuyor.

FARUK ERDEM
SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranı belli olduktan sonra netleşen yüzde 49,25'lik memur zammı ile sosyal yardımlarda yeni rakamlar belli oldu. Peki 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

YENİ ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Türkiye'de dezavantajlı kesimlere devlet tarafından düzenli maddi destekler yapılıyor. Aralık ayında asgari ücretin yüzde 49.11 artırılması sonrasında birçok hesap yeniden yapılmaya başlandı. Dün açıklanan Aralık enflasyonu sonrasında da hem emeklilere hem de memurlara yapılacak zam oranları da netleşmiş oldu.

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SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTTI

Hem asgari ücret hem de memurlara ve memur emeklilerine yapılacak artış oranı sosyal desteklerden faydalanan vatandaşları da ilgilendiriyor. Memurlara yapılan artış onların aldıkları destekleri aynı oranda artırırken asgari ücretteki değişiklik ise bu desteklerden yararlanma şartlarını yeniden belirliyor. İstenen gelir seviyesi artacağı için daha çok vatandaş sosyal yardımlardan yararlanacak.

Sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Engelli maaşı, 65 yaş, evde bakım aylıkları ne kadar oldu?

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

NELER DEĞİŞECEK?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 49.25 artışla birlikte tüm sosyal ödemeler aynı oranda artacak. Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıkacak. Engelli ve yaşlı yakınına verilen evde bakım desteği ödemesi ise 5 bin 97 liradan yüzde 49.25 artışla 7 bin 608 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıkıyor.

SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya ulaşıyor. Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri kapsamında okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liraya yükseliyor.

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