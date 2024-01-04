SED ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Yüzde 49,25’lik memur zammı ile yeni rakamlar! 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:06
Devletin vatandaşlara ödediği sosyal yardımlardan yararlanma şartları yeniden belirlendi. Asgari ücretin artışıyla birlikte eve giren gelir yeniden hesaplanacak ve daha çok vatandaş sosyal yardımlardan yararlanabilecek. Memur zammı katsayısı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, kronik hastalık yardımı, engelli aylığı, SED ödemeleri gibi sosyal yardım ödemeleri de yüzde 49,25 oranında artacak. Türkiye'de sosyal destek ödemelerinden faydalanan 2,4 milyon vatandaş bulunuyor.