Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

"YIL SONUNA KADAR TOPLAMDA EN AZ 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, teslim edilmesi planlanan konut sayılarının paylaştıktan sonra deprem bölgesinin de güçlü bir şekilde ayağa kalktığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi;

Bugün şükürler olsun deprem bölgesi güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor. 11 ilimizde 276 bin yuvamız, dükkanlarımız tüm hızıyla yükseliyor. 4 bin 500'e yakın köyümüzde evlerimizi yöreye özgü mimarisiyle inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun şu an bölgede her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Gece gündüz çalışmamızın sonuçlarını, yuvalarına kavuşan afetzede kardeşlerimizin gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yerimiz kalmayacak.