Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:51
Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay'dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim edilen konut ve teslim edilmesi planlanan konut sayılarını paylaşarak "İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti.