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Haberler Galeri Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay'dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:51

Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay'dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim edilen konut ve teslim edilmesi planlanan konut sayılarını paylaşarak "İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası, yaralar hızla sarılıyor.

Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

Vatandaşların daha güvenli evlere yerleşmesi için çalışmaların sürdüğü Hatay'da da 10 bin 335 deprem konutu inşa ediliyor.

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Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

KURAYLA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

İki bölge ve 7 etap halinde başlayan çalışmalarda bazı etaplarda da iş bitirme oranı yüzde 50'ye ulaştı.

İş bitirme oranının yüzde 50'lere ulaştığı deprem konutları, çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

"YIL SONUNA KADAR TOPLAMDA EN AZ 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, teslim edilmesi planlanan konut sayılarının paylaştıktan sonra deprem bölgesinin de güçlü bir şekilde ayağa kalktığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi;

Bugün şükürler olsun deprem bölgesi güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor. 11 ilimizde 276 bin yuvamız, dükkanlarımız tüm hızıyla yükseliyor. 4 bin 500'e yakın köyümüzde evlerimizi yöreye özgü mimarisiyle inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun şu an bölgede her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Gece gündüz çalışmamızın sonuçlarını, yuvalarına kavuşan afetzede kardeşlerimizin gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yerimiz kalmayacak.

Şehir yeniden doğuyor! Bu görüntüler Hatay’dan! Bakan Kurum: Her ay 20-30 bin konutu teslim edeceğiz...

ÇALIŞMALARA BAŞLANILAN KONUT SAYISI: 47 BİN 142

Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken; 22 bin iş yeri, 857'den fazla ahır, 157 binin üzerinde de konut olmak üzere yaklaşık 180 bin hak kişinin hak sahipliği onaylandı.

TOKİ koordinasyonunda kentsel afet konutu olarak 46 bin 482'si devlet tarafından, 660'ı da bağışçılar tarafından olmak üzere yapılmaya başlanılan konut sayısı ise 47 bin 142'yi buldu.

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