Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
16:59
SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya prim borcu olan belediyeler arasında CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin." ifadelerini kullandı.