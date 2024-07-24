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Haberler Galeri SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:59

SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya prim borcu olan belediyeler arasında CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin." ifadelerini kullandı.

SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!

"GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

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SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler için harekete geçiliyor!

"BELEDİYELERİNİZ SGK'YA BORÇLARINI ÖDESİN"

Yerel seçimlerde verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmeyen CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Liyakatten bahsediyorlardı, belediyelerde eş-dost geziyor. Otoparkından toplu taşımaya hangi hizmetler sunuluyorsa hepsinde fahiş artışa gittiler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin." ifadelerini kullandı.

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