SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

Depremden zarar gören illerde yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik yardımları ve desteklerine ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

1- Emekli, malul cenaze ödeneğinden yararlanabiliyor mu?

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Cenaze ödeneği, dul-yetim aylığı başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor. SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ise deprem kendisi için iş kazası kapsamına giriyorsa prim gün sayısına bakılmadan ödeme yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve vazife malullüğü, yaşlılık aylığı alanlar, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanlar yakınlarına cenaze yardımı alabiliyor.