SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte haberin detayları...