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Haberler Galeri SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:34

SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte haberin detayları...

HAZAL ATEŞ
SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu.

SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

EYT KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ERTELENDİ

Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.

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SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek.

Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.

SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

Depremden zarar gören illerde yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik yardımları ve desteklerine ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

1- Emekli, malul cenaze ödeneğinden yararlanabiliyor mu?

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Cenaze ödeneği, dul-yetim aylığı başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor. SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ise deprem kendisi için iş kazası kapsamına giriyorsa prim gün sayısına bakılmadan ödeme yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve vazife malullüğü, yaşlılık aylığı alanlar, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanlar yakınlarına cenaze yardımı alabiliyor.

SGK yaraları sarmak için seferber! Sosyal güvenlik genelgesi yayımlandı: EYT borçlanmalarında FLAŞ gelişme!

2- Depremde yakınlarına yitirenlerin dul ve yetim aylıkları ne zaman bağlanır?

Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm aylığı normal, malulen emekli ya da iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan, SSK'lı ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş, uzun vadeli sigorta kapsamında en az 900 prim günü olanlardan herhangi biri kapsamındakilerin geride kalan hak sahiplerine bağlanır. Bağ-Kur ve 4C'liler de en az 1800 prim günü olması gerekiyor.

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