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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:02

SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları Fed'in faizi 50 baz puan indirmesinin ardından gerilerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yeni bir rekor kırdı. Fed kararı sonrası ilk 2573,17 dolara gerileyen ONS, ardından yönünü yukarı çevirerek yüzde 1'in üzerinde artışla 2600 doları aşarak rekor kırdı. ONS'taki yükselişe gram altın fiyatı da eşlik etti. Peki gevşeme döngüsüne giren Fed, yılın geri kalanı için 50 baz puanlık bir indirim öngörürken altın piyasası bunu nasıl fiyatladı? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Rallisine Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faizleri düşüreceği beklentileriyle başlayan altın fiyatları, Powell rüzgarına kapıldı. Ons altın Fed kararı sonrasında ilk 2573,17 dolara geriledi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yönünü yukarı çevirerek yüzde 1'in üzerinde artışla 2600 doları aşarak rekor kırdı. Beraberinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORA İMZA ATTI

Düşen reel faiz oranları, zayıflayan dolar, merkez bankalarının altın alımlarını güçlendirmesi ve gevşeme döngüsünün başlaması altın fiyatları tarafındaki yükselişi hızlandırdı. Rekor üstüne rekor kıran ons altın zirvesini Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından tazelerken, rekoruna yaklaşmakta zorlanan gram altın fiyatı da yükselişte ONS'a eşlik etti. Fed gevşeme döngüsüne 50 baz puanlık faiz indirimiyle başladı. Faiz aralığını yüzde 4,75-5 aralığına çeken Fed yetkilileri yılın geri kalanı için de 50 baz puanlık bir indirimi öngördü. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının gücünü korumak istediklerini kaydetti. Powell'ın faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmek için acele etmeyeceklerini işaret etmesinin ardından ons altın 2600 doların üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı. Sonrasında ise kazançlarını bir kısmını sildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası bugün altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar:

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SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.574,40 dolar
SATIŞ: 2.574,80 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.821,02 TL
SATIŞ: 2.821,42 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.667,00 TL
SATIŞ: 4.709,00 TL

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