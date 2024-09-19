SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORA İMZA ATTI

Düşen reel faiz oranları, zayıflayan dolar, merkez bankalarının altın alımlarını güçlendirmesi ve gevşeme döngüsünün başlaması altın fiyatları tarafındaki yükselişi hızlandırdı. Rekor üstüne rekor kıran ons altın zirvesini Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından tazelerken, rekoruna yaklaşmakta zorlanan gram altın fiyatı da yükselişte ONS'a eşlik etti. Fed gevşeme döngüsüne 50 baz puanlık faiz indirimiyle başladı. Faiz aralığını yüzde 4,75-5 aralığına çeken Fed yetkilileri yılın geri kalanı için de 50 baz puanlık bir indirimi öngördü. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının gücünü korumak istediklerini kaydetti. Powell'ın faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmek için acele etmeyeceklerini işaret etmesinin ardından ons altın 2600 doların üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı. Sonrasında ise kazançlarını bir kısmını sildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası bugün altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar: