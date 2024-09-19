SON DAKİKA: Altın fiyatları Powell rüzgarına kapıldı! 19 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
10:02
Son dakika haberi: Altın fiyatları Fed'in faizi 50 baz puan indirmesinin ardından gerilerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yeni bir rekor kırdı. Fed kararı sonrası ilk 2573,17 dolara gerileyen ONS, ardından yönünü yukarı çevirerek yüzde 1'in üzerinde artışla 2600 doları aşarak rekor kırdı. ONS'taki yükselişe gram altın fiyatı da eşlik etti. Peki gevşeme döngüsüne giren Fed, yılın geri kalanı için 50 baz puanlık bir indirim öngörürken altın piyasası bunu nasıl fiyatladı? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...