Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:18
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Ons altın, iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında 4 bin 468 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altın, ABD yönetimi ile FED arasında süregelen anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı belirsizlikten beslendi. Yatırımcılar cuma açıklanması beklenen ve FED kararlarını etkileyen PCE verisini bekliyor. Yılbaşından bu yana yüzde 30 artan fiyatları küresel altın talebinin yüzde 50'sini karşılayan Hindistan ve Çin desteklemeye devam edecek mi? FED faiz kararları için piyasalar ne bekliyor? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?