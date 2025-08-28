SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Çin ve Hindistan yatırım ve mücevher amaçlı olarak altına olan taleplerini artırdı. Her iki ülkede de yükselen talep Çin ve Hindistan'ı dünyanın en büyük iki altın tüketicisi haline getirdi. Tayland, Malezya, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelerde Asya'nın önemli altın alıcıları arasında yer alıyor.