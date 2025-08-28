Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:18

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Ons altın, iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında 4 bin 468 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altın, ABD yönetimi ile FED arasında süregelen anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı belirsizlikten beslendi. Yatırımcılar cuma açıklanması beklenen ve FED kararlarını etkileyen PCE verisini bekliyor. Yılbaşından bu yana yüzde 30 artan fiyatları küresel altın talebinin yüzde 50'sini karşılayan Hindistan ve Çin desteklemeye devam edecek mi? FED faiz kararları için piyasalar ne bekliyor? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SEVDE NUR DEMİR
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları pandemi döneminde tüm dünyada başlayan yüksek enflasyon sezonuyla beraber sürekli olarak yükseliş kaydetti. ABD enflasyon verileri ve FED faiz kararları fiyatlarda etkili olmayı sürdürüyor. Altın, yükselişine devam edecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI TRUMP ETKİSİ ALTINDA

Ons altın perşembe günü 3 bin 380 dolara kadar geriledi. Buna rağmen PCE fiyat endeksi verileri öncesinde iki haftanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Sarı metal FED ve ABD yönetimi arasında devam eden sürtüşmelerden pozitif yönde etkileniyor. FED Başkanı Jerome Powell'in para politikalarına tepkisini sık sık dile getiren Trump, son olarak Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u konut kredisinde usulsüzlük iddiasıyla görevden aldığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Gelişme ABD piyasalarına 2 yıllık ABD tahvil faizlerinde gerileme ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselme şeklinde yansıdı. Cook'un avukatı karara mahkemede itiraz ederek yasal bir mücadele başlatacağını ifade etti. Lisa Cook'un görev süresi normal şartlar altında 2038 yılında dolacak.

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Ülkede enflasyon baskılarının artması doların zayıflamasına ve altının değerlenmesine yol açıyor. Öte yandan ağustos ayında, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Gelişmelerin ardından Trump Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer'ı görevden aldı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇİN VE HİNDİSTAN TALEBİN YARISINI KARŞILIYOR

Ons altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 artış gösterdi. Son iki yılda önemli bir değer kazancı yaşayan altın, 2023'te %12, 2024'te ise %29 daha arttı. Sarı metal 2025 yılı boyunca tarife belirsizliği, ABD faiz oranlarında beklenen indirimler ve artan jeopolitik risklerle yükselmeye devam etti. Öte yandan Asya talebi güçlü kaldı ve Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı temmuz ayında haziran ayına göre %126,8 arttı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Çin ve Hindistan yatırım ve mücevher amaçlı olarak altına olan taleplerini artırdı. Her iki ülkede de yükselen talep Çin ve Hindistan'ı dünyanın en büyük iki altın tüketicisi haline getirdi. Tayland, Malezya, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelerde Asya'nın önemli altın alıcıları arasında yer alıyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalarda gözler FED faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %89 olarak fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams, Başkan Powell'ın Jackson Hole'daki açıklamalarını tekrarlayarak bir faiz indiriminin değerlendirildiğini söyledi. FED'in gevşemeye gitmesi altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye neden olacak.

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.481,18
SATIŞ: 4.481,70

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.299,00
SATIŞ: 7.356,00

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.595,32
SATIŞ: 29.152,03

SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi? Yılbaşından bu yana %30 değer kazandı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 29.107,00
SATIŞ: 29.292,00