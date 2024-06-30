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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 10:34

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

Son dakika haberi: Haftanın son işlem gününde ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen altın fiyatları için göstergeler tekrar kırmızı yandı. Dalgalı seyreden ons altın 2325 dolardan işlem görüyor. Buradan gelen ters rüzgara kapılan gram altın fiyatı iç piyasada 2450 TL'den işlem görüyor. Piyasadaki oynaklıkla yatırımcısı canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi. İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı...

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

Son dakika haberi: Altın fiyatları ons öncülüğünde gerileme kaydetti. Gram altın fiyatı 2450 TL'ye düştü. Düğün yapacaklar ve altın alacaklar ise altında göstergelerin kırmızı yanmasıyla canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

ALTIN İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZI YANIYOR!

Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 arttı. ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen ons altın yönünü tekrar aşağı kırdı. Buradan esen ters rüzgar ile gram altın fiyatı gerileme kaydetti.

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SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.449,68
SATIŞ(TL) 2.450,33

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.001,00
SATIŞ(TL) 4.073,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.005,00
SATIŞ(TL) 16.226,00

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