SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları

ALTIN İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZI YANIYOR!



Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 arttı. ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen ons altın yönünü tekrar aşağı kırdı. Buradan esen ters rüzgar ile gram altın fiyatı gerileme kaydetti.