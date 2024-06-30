Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
10:34
SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yanıyor! İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek altın dahil canlı altın fiyatları
Son dakika haberi: Haftanın son işlem gününde ABD'den gelen haber akışıyla güçlenen altın fiyatları için göstergeler tekrar kırmızı yandı. Dalgalı seyreden ons altın 2325 dolardan işlem görüyor. Buradan gelen ters rüzgara kapılan gram altın fiyatı iç piyasada 2450 TL'den işlem görüyor. Piyasadaki oynaklıkla yatırımcısı canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi. İşte 30 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı...