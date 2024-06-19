SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

İŞTE PİYASADAKİ GELİŞMELER

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, gözler yarın açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in faiz indirimini gündemine alabileceğini belirtti.