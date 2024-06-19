Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:17
SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde ons altın öncülüğünde oklarını yukarı kırdı. Kritik seviyesi üzerinde seyreden ons altın 2330 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın 2430 TL üzerinde seyrediyor. Altın cephesindeki yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Haziran 2024 canlı altın rakamları…