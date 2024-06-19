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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:17

SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde ons altın öncülüğünde oklarını yukarı kırdı. Kritik seviyesi üzerinde seyreden ons altın 2330 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın 2430 TL üzerinde seyrediyor. Altın cephesindeki yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 19 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları cephesinde rota yukarı çevrildi. Gram altın fiyatı ons altın yönlü hareket ederek yükselişini güçlendirdi. Piyasadaki yukarı yönlü hareketler sonrası düğün yapacaklar ve altın yatırımcısı canlı altın rakamlarını yakın takibe aldı.

SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

ALTIN OKLARINI YUKARI KIRDI!

Yurt içinde piyasalar kapalı seyrederken altın fiyatları ABD'den gelen verilerle yön buluyor. Yükselişini güçlendiren ons altın 2330 dolardan işlem görüyor. Buradan destek bulan gram altın 2430 TL üzerinde seyrediyor.

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SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

İŞTE PİYASADAKİ GELİŞMELER

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, gözler yarın açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in faiz indirimini gündemine alabileceğini belirtti.

SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.438,45
SATIŞ(TL) 2.438,80

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SON DAKİKA: Altın oklarını yukarı kırdı! 19 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.913,00
SATIŞ(TL) 4.022,00

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