Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
09:56
SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?
Son dakika haberi: Ons altın öncülüğünde altın fiyatları yükselişi hızlandı. Ons altın 2350 dolar seviyesine dayandı. Bu taraftan aldığı destekle artış gösteren gram altın 2450 TL bandını aştı. Piyasalarda gözler ise İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Veri öncesi altın cephesindeki yukarı yönlü hareketlerle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan gelişmeler ve 20 Haziran 2024 canlı altın rakamları...