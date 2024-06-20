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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 09:56

SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

Son dakika haberi: Ons altın öncülüğünde altın fiyatları yükselişi hızlandı. Ons altın 2350 dolar seviyesine dayandı. Bu taraftan aldığı destekle artış gösteren gram altın 2450 TL bandını aştı. Piyasalarda gözler ise İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Veri öncesi altın cephesindeki yukarı yönlü hareketlerle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan gelişmeler ve 20 Haziran 2024 canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları kayıplarını toparlayarak hızla yükselişe geçti. Bugün İngiltere ve ABD'de açıklanacak kritik veriler ise yatırımcıların odağında olacak. Veri öncesi ons altın 2350 dolara yaklaşırken gram altın 2450 TL'yi aşmış durumda. İşte altın fiyatları için rotayı tayin edecek gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

İŞTE PİYASADAKİ FİYATLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR...

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildi. Öte yandan bugün ABD'de 1 çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, mayıs ayı konut başlangıçları verileri açıklanacak. Bu veriler Fed'in faiz kararı için etkili olacak unsurlar olacağından dolayı altın fiyatları yönü için de belirleyici olacak.

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SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANDI!

Kritik veriler öncesi ons öncülüğünde gram altın yükselişe geçti. Ons altın hızla yükselerek 2350 dolara yaklaştı. Buradan esen rüzgarla yönünü bulan gram altın fiyatı yükselişini güçlendirdi.

SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.453,19
SATIŞ(TL) 2.453,54

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SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.953,00
SATIŞ(TL) 4.029,00

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