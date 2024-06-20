SON DAKİKA: Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 20 Haziran 20204 ne kadar?

İŞTE PİYASADAKİ FİYATLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR...

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildi. Öte yandan bugün ABD'de 1 çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, mayıs ayı konut başlangıçları verileri açıklanacak. Bu veriler Fed'in faiz kararı için etkili olacak unsurlar olacağından dolayı altın fiyatları yönü için de belirleyici olacak.