Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü toplanıyor. Gözler yapılacak maaş artışında ve zammın oranındayken asgari ücrette gerçekleşecek zammın 85 milyonun cebine yansıyacağı biliniyor. Yapılacak düzenleme sonrasında 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, sosyal yardımlar da artacak. Asgari ücretteki maaş artışı bütün iş kollarını kapsayacak. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen işverene idari para cezası uygulanacak. Yine asgari ücret temmuz zammı ile birlikte kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak.