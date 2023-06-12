Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

1- Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret, yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi temel ihtiyaçların karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parapetlereler de göz önüne alınarak belirleniyor. Asgari ücret ocak ayında net 8 bin 506 lira oldu. Temmuz ayı zammı için mesai yarın başlıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda 500 dolar (11 bin 699 lira) seviyesi kritik eşik olacak. Ara zam refah payıyla belirlenecek. Yeni asgari ücrette yüzde 30'luk zammı ön plana çıkarıyor. Bu oranda bir zam yapılması durumunda net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira, işverene maliyet 15 bin 286 lira) olması bekleniyor.