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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:08

Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü toplanıyor. Gözler yapılacak maaş artışında ve zammın oranındayken asgari ücrette gerçekleşecek zammın 85 milyonun cebine yansıyacağı biliniyor. Yapılacak düzenleme sonrasında 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, sosyal yardımlar da artacak. Asgari ücretteki maaş artışı bütün iş kollarını kapsayacak. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen işverene idari para cezası uygulanacak. Yine asgari ücret temmuz zammı ile birlikte kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın günü toplanıyor. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. Bu artış toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak.

Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.

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Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK VATANDAŞIN GELİRİNİ ARTIRACAK

İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

1- Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret, yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi temel ihtiyaçların karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parapetlereler de göz önüne alınarak belirleniyor. Asgari ücret ocak ayında net 8 bin 506 lira oldu. Temmuz ayı zammı için mesai yarın başlıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda 500 dolar (11 bin 699 lira) seviyesi kritik eşik olacak. Ara zam refah payıyla belirlenecek. Yeni asgari ücrette yüzde 30'luk zammı ön plana çıkarıyor. Bu oranda bir zam yapılması durumunda net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira, işverene maliyet 15 bin 286 lira) olması bekleniyor.

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