Video Ekonomi Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video

Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video

12.06.2023 | 10:43

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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