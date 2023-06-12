Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.