Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücret için Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama! İşte masada öne çıkan 3 rakam
Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 12:50

Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantıya sayılı günler kala asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan komisyonun toplanacağı tarihi açıkladı Peki 2026 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte yeni asgari ücret için masada öne çıkan zam formülleri...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

Toplantıya ise sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonları ilgilendiren açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar..

IŞIKHAN: TEMEL ÖNCELİĞİMİZ TARAFLARIN UZLAŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim giderek yaklaşıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında komisyon 1 Aralık ile 5 Aralık arasında ilk toplantısını yapıyor. Buna göre yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için süreç 10 gün sonra resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısının değişmesini istiyor. Bu konuda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yaptı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN REFAH VURGUSU

Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

İŞVERENDEN YÜZDE 5 İLAVE MESAJI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandığına işaret ederek "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.

22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;

Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye

Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye

Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye

Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye

Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye

Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.