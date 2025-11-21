SON DAKİKA | Asgari ücret için Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama! İşte masada öne çıkan 3 rakam

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim giderek yaklaşıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında komisyon 1 Aralık ile 5 Aralık arasında ilk toplantısını yapıyor. Buna göre yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için süreç 10 gün sonra resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.