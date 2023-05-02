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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:42

SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

Son dakika haberi...Asgari ücrete ara zam kesinleşti. Ücretler Temmuz zammı ile yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili Bakanlıklara asgari ücret zammı için talimatı verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 'Brüt-net asgari ücret ne kadar' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Bunun yanında tüm çalışanların gelirlerini artıracak vergi düzenlemesi geliyor. Asgari ücret için masada 3 seçenek bulunuyor. Veriler ve açıklamalar o rakamı işaret etti. İşte tablo tablo tüm asgari ücret hesaplamaları ve yeni dönemin şifreleri...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

Son dakika haberleri...Asgari ücrete Temmuz zammı kesinleşti. 2023 emekliye zam düzenlemesi sonrası, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bakan Bilgin, herkesin memnun olacağın bir asgari ücret seviyesine ifade ederken, AK Parti Seçim Beyannamesinde ücretlerin enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirleneceğine işaret edildi. Ocak 2023 döneminde asgari ücret brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL oldu. Asgari ücret dönemin kuruyla 455 dolara yükselerek döviz bazlı rekor kırdı.

SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İÇİN REFAH PAYI KESİNLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti | Video

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SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan 'Çalışma Hayatı-Sosyal Güvenlik' bölümde asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemelerinin enflasyonun üzerinde yapılacak artışla refah payı belirleneceğine işaret edildi.

SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanacağı Temmuz ayı öncesi toplanacak. Haziran ayında işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyonu uzlaşma müzakereleri yürütecek. Bakanlık şimdiden saha çalışmalarıyla TÜİK'in verilerini destekleyen saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti: 3 tabloda tüm asgari ücret zammı hesapları

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

  1. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek
  2. Enflasyonu baskılayacı yeni tedbirler alınarak artan alım gücü korunacak
  3. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için vergi düzenlemesi ile orta sınıfın alım gücünün artırılması hedeflenecek
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