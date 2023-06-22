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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı
Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:35

Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

Son dakika haberi: Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Asgari ücretteki değişimle birlikte sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan haklar arttı. Emzirme ödeneği, çocuk parası ve aile zammı yardımı gibi ödenekler de yükseldi

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi de Meclis tatile girmeden çıkaracaklarını açıkladı.

Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan hakları da değişti.

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Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık 268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.

Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

YÜZDE 15'İ REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret, emekli aylıklarına iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı.

Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi.

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