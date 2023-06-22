Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
07:35
Son dakika | Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş artışında: İşte en düşük maaş zammı oranı
Son dakika haberi: Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Asgari ücretteki değişimle birlikte sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan haklar arttı. Emzirme ödeneği, çocuk parası ve aile zammı yardımı gibi ödenekler de yükseldi