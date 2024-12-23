Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
06:55
SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret için son dönemece girildi. İlk üç toplantısında sonuç çıkmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında gözler işveren kanadında olacak. Toplantının salı veya çarşamba günü yapılması beklenirken, kulislerde işverenin yapılacak zam konusunda yüzde 30 ila 35 arasında bir oran dile getireceği ifade ediliyor. İşte asgari ücrete yapılacak zam konusunda olası senaryolar...