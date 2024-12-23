SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI SALI VEYA ÇARŞAMBA



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında salı veya çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda önceki görüşmelerde olduğu gibi işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek.



