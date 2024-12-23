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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 06:55

SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret için son dönemece girildi. İlk üç toplantısında sonuç çıkmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında gözler işveren kanadında olacak. Toplantının salı veya çarşamba günü yapılması beklenirken, kulislerde işverenin yapılacak zam konusunda yüzde 30 ila 35 arasında bir oran dile getireceği ifade ediliyor. İşte asgari ücrete yapılacak zam konusunda olası senaryolar...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.

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SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

19 Aralık'taki toplantıda da tarafların bir rakam telafuz etmemesi üzerine TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu toplayarak işçinin asgari ücret beklentisinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. İşçi'nin yüzde 74'ü bulan bu zam talebiyle asgari ücret 29 bin 583 TL'ye çıkıyor.

SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI SALI VEYA ÇARŞAMBA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında salı veya çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda önceki görüşmelerde olduğu gibi işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek.

SON DAKİKA | Asgari ücrette düğüm çözülüyor! İşte asgari ücrete yapılacak olası zam senaryoları

Bu toplantıda gözler işveren tarafında olacak. İşveren kanadının asgari ücrete yapılan zam konusunda bir oran dile getirecek. Kulislerde işverenin yapacağı zam konusunda ise yüzde 30 ila 35 arasında zam oranları dile getiriliyor.

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