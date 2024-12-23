Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? | Video
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara kulislerinde konuşanları aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ise asgari ücret için rakam verdi.
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