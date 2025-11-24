SON DAKİKA | Asgari ücrette geri sayım başladı! Milyonların gözü burada: İşte olası senaryolar ve tahminler

Asgari ücret ne kadar? İşverene maliyeti ne?



2002 yılında 184 lira olan asgari ücret, bugüne kadar reel olarak yüzde 223 arttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlendi. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşmakta.



