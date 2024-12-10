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Haberler Galeri SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar'dan karşılandı...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:59

SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar'dan karşılandı...

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını belirtti.

SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar’dan karşılandı...

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte Kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk." dedi.

SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar’dan karşılandı...

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin 70'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'na (PEMTEK) katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin 3 bin 692 personeli ile 5 bölgede 130'dan fazla üretim sahasında operasyon yürüttüğünü belirterek kurumun Türkiye'de çıkartılan petrol ve doğal gazın yüzde 80'ini ürettiğini söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile petrol ve doğal gaz aramacılığında paradigma değişikliğine gittiklerini vurgulayan Bayraktar, bu yeni strateji ile derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle filo oluşturduklarını anlattı.

Bayraktar, bu sayede 2020 yılında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini kaydederek "Halihazırda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı. Diğer sahalardaki üretimimizle birlikte bugün 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gazımızla karşılıyoruz." dedi.

TPAO olarak Somali gibi ülkelerde çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif çok daha güçlü bir TPAO hedefliyoruz. Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimizi arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, petrolde 2021 yılındaki Şırnak keşfinin, cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük keşfi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte Kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli bir ayağının da millileştirme hamlesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler'in ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada arz güvenliği kadar stratejik gördüğümüz bu alanda birçok yazılımı, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik." dedi.

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SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar’dan karşılandı...

Bayraktar, yerlileştirilen ekipmanlardan örnekler vererek "Türkiye Petrolleri'nin yerli mal ve hizmet tedariki her yıl artıyor. Milli şirketimiz, 2023 yılında mal alımlarının yüzde 53'ünü, hizmet alımlarının yüzde 99'unu yurt içinden temin etti. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerlileştirme programımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Bakan Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışan mesai arkadaşlarımın, çalışma ve gayretlerinin ülkemizin aydınlık yarınları için çok büyük bir önemi var. Yeni dönemde, çalışma şartları ve özlük hakları çok daha iyileştirilmiş, hızlı karar alabilen, esnek ve modern yönetişime sahip ülkemizin milli şampiyonu olacak bir TPAO'yu hep birlikte yeniden yapılandıracağız.

Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından PEMTEK kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek yerlileştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

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