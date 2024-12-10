SON DAKİKA: Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar’dan karşılandı...

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin 70'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'na (PEMTEK) katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin 3 bin 692 personeli ile 5 bölgede 130'dan fazla üretim sahasında operasyon yürüttüğünü belirterek kurumun Türkiye'de çıkartılan petrol ve doğal gazın yüzde 80'ini ürettiğini söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile petrol ve doğal gaz aramacılığında paradigma değişikliğine gittiklerini vurgulayan Bayraktar, bu yeni strateji ile derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle filo oluşturduklarını anlattı.

Bayraktar, bu sayede 2020 yılında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini kaydederek "Halihazırda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı. Diğer sahalardaki üretimimizle birlikte bugün 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gazımızla karşılıyoruz." dedi.

TPAO olarak Somali gibi ülkelerde çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif çok daha güçlü bir TPAO hedefliyoruz. Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimizi arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, petrolde 2021 yılındaki Şırnak keşfinin, cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük keşfi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte Kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli bir ayağının da millileştirme hamlesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler'in ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada arz güvenliği kadar stratejik gördüğümüz bu alanda birçok yazılımı, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik." dedi.