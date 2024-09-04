SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında mazot ve gübre desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyada yeni normal diye nitelendirdiğimiz değişiklikler oluyor. Benim sorumluluğum altındaki hususlar için tarımsal üretimi yeniden planlamanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili 2 yıldır çalışıyorduk. 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçtik. Sizin elinizde imkanlarınız ve araçlarınız var, ülkenizin ihtiyaçlarını, gelecek nüfus projeksiyonlarına bakarak üretiminizi planlamanız gerekiyor. Hayvansal ve su ürünlerinde bu gerçekleşti.