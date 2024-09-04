Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
15:40
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir TV programında çiftçileri sevindirecek bir haberi duyurdu. Bakan Yumaklı, üretim yapan herkese ve tüm ürünlere; eski adıyla 'Mazot ve Gübre Desteği' yeni adıyla 'Temel Destek' verileceğini söyledi. Ayrıca üretim planlaması çerçevesinde belirledikleri 13 ürün ve yem bitkisi için de 'Planlı Üretim Desteği' sağlanacağını bildirdi.