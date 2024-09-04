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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:40

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir TV programında çiftçileri sevindirecek bir haberi duyurdu. Bakan Yumaklı, üretim yapan herkese ve tüm ürünlere; eski adıyla 'Mazot ve Gübre Desteği' yeni adıyla 'Temel Destek' verileceğini söyledi. Ayrıca üretim planlaması çerçevesinde belirledikleri 13 ürün ve yem bitkisi için de 'Planlı Üretim Desteği' sağlanacağını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir TV programında mazot ve gübre desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında mazot ve gübre desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyada yeni normal diye nitelendirdiğimiz değişiklikler oluyor. Benim sorumluluğum altındaki hususlar için tarımsal üretimi yeniden planlamanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili 2 yıldır çalışıyorduk. 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçtik. Sizin elinizde imkanlarınız ve araçlarınız var, ülkenizin ihtiyaçlarını, gelecek nüfus projeksiyonlarına bakarak üretiminizi planlamanız gerekiyor. Hayvansal ve su ürünlerinde bu gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

Her ilde ziraat odaları, önder çiftçiler, ticaret odaları, konuyla ilgili tüm paydaşlarla konuşarak o bölgede hangi üretim deseninde üretim yapılmalı bunun çalışması yapıldı. Destekler fazla ve farklı. Çiftçi bile neyin ne olduğunu anlamıyor. Bunların sadeleşmesi gerekir. 165 kalem destek veriyorduk. Bunu 3 ana başlığa indirdik. Temel destekler, planlama, üretim geliştirme desteği.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI İDDİALARI HAKKINDA

Bütün paydaşlara önden bilgi verildiği halde maalesef çok iyi niyetli bulduğumu söyleyemeyeceğim. 165 kalem desteğiniz var. Sadeleştirirken bizim bir çıpa kullanmamız gerekiyordu. Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik. Vermiş olduğumuz mazot gübre desteğini ürün bazına indirdik. 13 stratejik ürün, artı yem bitkileri. Onların içerisinde mazot ne kadar kullanılıyor? Bunu çıpa olarak aldık. Artık önümüzdeki dönemlerde bu rakam mazot gübre fiyatlarındaki değişime göre güncellenecek.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı’dan çiftçileri sevindirecek haber! Mazot ve gübre desteği için yeni karar...

YENİ DESTEKLEME MODELİNDE KATSAYI DESTEĞİ HAKKINDA

Ürünler bazında belirlendi. Stratejik ürünler bizim için hububattır, baklagillerdir, yağlı tohumlardır. Su kısıtı olan bölgede benim karar vermiş olduğum ürün üretilirse su kısıtı desteği verilecek.

Eskiden sadece buğdaya 185 TL mazot ve gübre desteği veriyordum. Şimdi 342 TL temel destek veriyorum. Temel desteği verdim, planlı üretim desteğini de verdim.

Ben buğdayın ekilmesini belirlemişsem ve orada buğday ekilmişse ilave 342 TL daha vereceğim. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Lütfen planlanan ürünleri, planlanan havzada planlandığı şekilde üretelim.

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