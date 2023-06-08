Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

TL TASARRUFLAR ARTACAK: Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bir yandan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadele kararlı bir şekilde devam ettirilerek enflasyon tek haneye indirilecek. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları arttırılacak.

