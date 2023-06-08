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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:48

Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında yaşanan ekonomik sorunların çözümünde izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" derken öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek haneli enflasyonda rotayı çizdi. Enflasyonla mücadelede 10 adımlı eylem planı hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sorunları çözme formülünü anlattı. Yüzde 5 hedefi için MB ile omuz omuza ilerlenecek. Bürokraside atamalar tamamlanacak. Enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisi azaltılacak. Vatandaşın enerji, kira faturası düşecek. TL cinsi tasarruflar artacak. İşte ekonomide yeni yol haritası...

Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini enflasyonla mücadelede oluşturdu. Enflasyonda yüzde 5 hedefi için Merkez Bankası ile omuz omuza çalışılacak, uygulanacak maliye politikası, yapısal reformlarla destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletin gündeminden çıkarmakta kararlıyız" vurgusu yaparken atılacak bazı önemli adımlar şöyle:

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Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

TL TASARRUFLAR ARTACAK: Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bir yandan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadele kararlı bir şekilde devam ettirilerek enflasyon tek haneye indirilecek. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları arttırılacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

MERKEZ BANKASI'NA DESTEK: Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefleyen amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler politikaları tarafından desteklenecek. Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Enflasyon hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve Merkez Bankası enflasyon hedefini birlikte belirlemeyi sürdürecek. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.

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