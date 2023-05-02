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Haberler Galeri Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor
Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:37

Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Son dakika haberler: Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur’luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur’luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" diye konuştu.

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Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur’luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

4 FARKLI EMEKLİLİK VAR

Tarım Bağ-Kur emekliliği içinde başvuru yapılırken, yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor.

Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur’luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sigortalısı sayısı yaklaşık 550 bin civarında olup, tarım sigortalılığı daha az primle emeklilik imkânı sunuyor. Tarım Bağ-Kur emeklilik şartına göre 9 bin ya da 5400 gün primin doldurulması gerekiyor.

Son dakika | Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur’luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başvuru yapanların 9 bin gün. Kadın 58, erkek 60 yaşı doldurması gerekiyor. Nisan 2008 tarihinde başvuranlar erkek 5400 gün ve 63 yaşı doldurmak gerekiyor. Kadınlarda ise Nisan 2008 tarihinde başvuru yapanların 5400 gün ve 61 yaş veya 900 gün 58 yaşın doldurulması zorunluluğu bulunuyor.

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