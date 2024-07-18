SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ECB FAİZİ SABİT TUTTU

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan değerlendirmrde, "Gelen bilgiler, Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklemekte. Beklentilere paralel olarak, yüksek ücret artışının enflasyonist etkisi kârlar tarafından tamponlanmıştır" denildi.

Temel ECB faiz oranları ana refinansman operasyonları faiz oranı ile marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları sırasıyla %4,25, %4,50 ve %3,75 olarak sabit kaldı.

ECB'nin toplantı sonrasında yaptığı açıklama şöyle:

"Para politikası finansman koşullarını kısıtlı tutmaktadır. Aynı zamanda, yurt içi fiyat baskıları hala yüksektir, hizmet enflasyonu yükselmektedir ve manşet enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca hedefin üzerinde kalması muhtemeldir.

Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır.

Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır.

Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasını önceden taahhüt etmemektedir.

Varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) Eurosystem artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaktadır.

Eurosistem, PEPP kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin tamamını artık geri ödememekte ve PEPP portföyünü ayda ortalama 7,5 milyar euro azaltmaktadır.

Yönetim Konseyi, PEPP kapsamındaki yeniden yatırımları 2024 sonunda durdurmayı planlamaktadır.

Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir.

Refinansman operasyonları Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında ödünç aldıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Kurulu hedeflenen borç verme operasyonlarının ve devam eden geri ödemelerin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir."