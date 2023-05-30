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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT'liye de yarayacak
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:16

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT'liye de yarayacak

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi yeniden artacak. Emekli maaşı ve ikramiyeler bayram öncesi tüm emeklilerin hesaplarında olacak. Mart ayında başvurusunu yapmış tüm EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak. Temmuz zammı artışlarından da faydalanacaklar. Peki yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT’liye de yarayacak

Son dakika haberleri...2023 seçimlerinin geri kalması sonrası asgari ücretli, emekli ve memurların gözü yapılacak yeni düzenlemelere döndü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarma hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı. Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT’liye de yarayacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.

Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT’liye de yarayacak

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ BERABER YATACAK

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT’liye de yarayacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.

Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artıyor! Çifte bayram olacak: Temmuz 2023 emekli zammı EYT’liye de yarayacak

MART AYINDA BAŞVURU YAPAN EYT'Lİ 2 İKRAMİYE ALACAK

EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

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