Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
09:42
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl artış söz konusu. Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekliler için bu yıl yine ikramiye zammı öne çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini açıklaması bekleniyor. Diğer yandan; ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu.