SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Son dakika haberi... 'Emekli Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, artış gelecek mi?' sorusu bir süredir emeklilerin gündeminde. 14 milyona yakın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu bugün gerçekleştirecek Kabine Toplantısı'nda ele alması ve karara bağlaması bekleniyor. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte detaylar!