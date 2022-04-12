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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:42

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl artış söz konusu. Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekliler için bu yıl yine ikramiye zammı öne çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini açıklaması bekleniyor. Diğer yandan; ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Son dakika haberi... 'Emekli Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, artış gelecek mi?' sorusu bir süredir emeklilerin gündeminde. 14 milyona yakın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu bugün gerçekleştirecek Kabine Toplantısı'nda ele alması ve karara bağlaması bekleniyor. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte detaylar!

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı bugün açıklanacak! İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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