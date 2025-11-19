Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 11:34
SON DAKİKA | Emekli maaşı için 3'lü zam hesabı! Taban maaş ne kadar olacak? İşte masadaki refah payı formül...
Son dakika haberi... Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merakla beklemeye devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam için hesaplamalar hız kazandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşı için masadaki 3'lü zam hesabını açıkladı. 2026 emekli taban aylığı kaç TL olacak? 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? İşte ayrıntılar...