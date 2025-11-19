SON DAKİKA | Emekli maaşı için 3’lü zam hesabı! Taban maaş ne kadar olacak? İşte masadaki refah payı formül...

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, şunları kaydetti:

4 aylık enflasyonu öğrendik. 5 Aralık ve 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranı belli olacak. Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yeniden açıkladı. Enflasyon en düşük yüzde 31 en çok ise yüzde 33 olacağı bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı, enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 olacak. Yüzde 32 olursa yüzde 13.15, yüzde 33 olursa 13.99, yani yüzde 14 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılda iki kez 6 aylık enflasyona göre zam yapılıyor. Yüzde 33'ün bu yüzden yarısı baz alınarak hesaplama yapılıyor.