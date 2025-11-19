Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Emekli maaşı için 3'lü zam hesabı! Taban maaş ne kadar olacak? İşte masadaki refah payı formül...
Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 11:34

Son dakika haberi... Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merakla beklemeye devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam için hesaplamalar hız kazandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşı için masadaki 3'lü zam hesabını açıkladı. 2026 emekli taban aylığı kaç TL olacak? 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca emekli ve memurun 2026 yılında alacakları maaşlara yapılacak zam için hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK'in Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Enflasyonda beklentiler değişirken, emekli taban aylıklarının kaç TL'ye çıkacağı merak konusu oldu.

Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında emekli taban aylığı için rakam verdi. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklisi en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Ekim ayında yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseltmişlerdi. TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB kasım anketine göre yeni zam hesabı:

Toplam enflasyon: %13,31

Oluşacak enflasyon farkı:% 7,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %19,78

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu için yeni enflasyon tahmini SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını da değiştirdi. TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek.

Enflasyonda beklentilerin yükselmesinin ardından emekli maaşı için hesaplamalar da değişti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşına zam için masadaki 3 zam oranını açıkladı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, şunları kaydetti:

4 aylık enflasyonu öğrendik. 5 Aralık ve 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranı belli olacak. Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yeniden açıkladı. Enflasyon en düşük yüzde 31 en çok ise yüzde 33 olacağı bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı, enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 olacak. Yüzde 32 olursa yüzde 13.15, yüzde 33 olursa 13.99, yani yüzde 14 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılda iki kez 6 aylık enflasyona göre zam yapılıyor. Yüzde 33'ün bu yüzden yarısı baz alınarak hesaplama yapılıyor.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ve memur emeklileri yüzde 11'lik toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra 1.000 TL'lik ilave zam yapılacak.

Memurlar ve memur emeklilerine enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18.70, yüzde 32 olursa yüzde 19.61, yüzde 33 olursa 20.50 zam yapılacak. Memurlar büyük ihtimalle yüzde 20'ler civarında bir zam alacak.

EMEKLİ TABAN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli taban aylıkları çok merak ediliyor. Maaşları ne olursa olsun taban aylığın altında kalan emeklilere her ay hazineden destek yapılarak 16.881 TL ödeme yapılıyor.

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilirek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.