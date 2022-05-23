4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları da belli olacak. Enflasyon oranı doğrultusunda belli olacak olan emekli zammı bu noktada pek çok vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Peki; Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.