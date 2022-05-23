Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde takip ediliyor. Son olarak 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte şimdi sırada Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor olacak. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda gözlerini Temmuz emekli zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bilindiği üzere; Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 olmuştu. Peki; SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı 2022 son gelişmeler.