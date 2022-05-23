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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:15

SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde takip ediliyor. Son olarak 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte şimdi sırada Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor olacak. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda gözlerini Temmuz emekli zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bilindiği üzere; Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 olmuştu. Peki; SSK Bağkur Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı 2022 son gelişmeler.

SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları da belli olacak. Enflasyon oranı doğrultusunda belli olacak olan emekli zammı bu noktada pek çok vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Peki; Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı en yüksek ve en düşük rakamlar! SSK Bağkur 2022 Temmuz Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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