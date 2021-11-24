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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:45

SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayı milyonlarca memur ve emekli için zam ayı olacak. Açıklanacak olan son enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, SSK, BAĞKUR emekli zammı 6.72 olarak belirlendi. Diğer tarafta memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Buna göre en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı, 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 6.72 olacak. Memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.

SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

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SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

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SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.

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