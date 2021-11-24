SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı, 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 6.72 olacak. Memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Peki, en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.