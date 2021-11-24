SON DAKİKA: Emekliye en az 3669 lira maaş! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak?

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayı milyonlarca memur ve emekli için zam ayı olacak. Açıklanacak olan son enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, SSK, BAĞKUR emekli zammı 6.72 olarak belirlendi. Diğer tarafta memur emeklilerine ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Buna göre en düşük emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak SSK, BAĞKUR ve Memur emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;