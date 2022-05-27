Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
07:12
Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi
Son dakika haberi... Milyonlarca esnaf gelir vergisi istisnası ile nefes alacak. Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu. Kira tutarı 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için yıllık 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnaf, gelir vergisi istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamındaki esnaf beyanname vermeyecek. İşte detaylar...