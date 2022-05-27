Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

Geçen yıl gelir vergisi yasasında değişiklik yapıldı ve kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuldu. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğe göre kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden yararlanıyor.