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Haberler Galeri Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:12

Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

Son dakika haberi... Milyonlarca esnaf gelir vergisi istisnası ile nefes alacak. Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu. Kira tutarı 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için yıllık 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnaf, gelir vergisi istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamındaki esnaf beyanname vermeyecek. İşte detaylar...

HAZAL ATEŞ
Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

Son dakika haberi: Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.

Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

NASIL UYGULANACAK?

Terzi, berber, kuaför, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, tamirci gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafı ilgilendiren basit usul mükelleflere yönelik vergi istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin detaylara tebliğ ile açıklama getirildi.

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Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

Geçen yıl gelir vergisi yasasında değişiklik yapıldı ve kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuldu. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğe göre kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden yararlanıyor.

Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler.

Son dakika haberi | 840 bin esnafa vergi istisnası: İşte meslekler ve örneklerle vergi istisnası düzenlemesi

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden yararlanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.

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