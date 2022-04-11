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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 13:42

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun merakla beklediği temmuz zam oranı ile ilgili önemli nitelikteki veriler belli oldu. Üç aylık enflasyon oranından sonra 6 aylık zam için de hesaplama yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç enflasyon artışı alacak? Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli temmuz zammı ve memur zam oranıyla ilgili son dakika haberinin detayları!

FARUK ERDEM
SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon memurun temmuz zam oranını yakından ilgilendiriyor.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ AYLIK ARTIŞ KESİN

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

Şimdi nasıl uygulanacağına daha yakından bakalım.

SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 34.62

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

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