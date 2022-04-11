Giriş Tarihi: 11.04.2022 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
13:42
SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun merakla beklediği temmuz zam oranı ile ilgili önemli nitelikteki veriler belli oldu. Üç aylık enflasyon oranından sonra 6 aylık zam için de hesaplama yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç enflasyon artışı alacak? Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli temmuz zammı ve memur zam oranıyla ilgili son dakika haberinin detayları!