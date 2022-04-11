SON DAKİKA HABERİ | Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ AYLIK ARTIŞ KESİN

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.