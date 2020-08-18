Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

haberi: Milyonlarca ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı farkı ile birlikte artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre hesaplanan rakamlara göre en düşük maaş memurlarda 3860, memur emeklilerin de ise 2921 TL olacak. Bu süreçte vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar olacak' sorusunun yanıtını internet üzerinden arıyor. İşte ocak zammıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:14
Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

maaşlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

524 TL AİLE YARDIMI

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA