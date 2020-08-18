HaberlerGaleriSon dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Emekliye 2921 TL! En düşük emekli maaşı ve ocak zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre hesaplanan rakamlara göre en düşük maaş memurlarda 3860, memur emeklilerin de ise 2921 TL olacak. Bu süreçte vatandaşlar internet üzerinden 'emekli ocak zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtını internet üzerinden arıyor. İşte ocak zammıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.08.2020
09:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
09:14
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ