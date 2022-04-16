Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
10:24
SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak
Son dakika haberi: Kamuda devrim niteliğinde kararlar ve değişiklikler devreye alınıyor. Milyonlarca memur için statülerde yenilik yaşanacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerini artıracak olan ek gösterge sorunu da ortadan kalkacak. Ek göstergesiz memur kalmayacak. Öte yandan; sözleşmeli çalışanlara kadro imkanı yaratılacak. İşte kamuda yeni dönemin tüm ayrıntıları ve çalışmalarda gelinen son aşamalar!