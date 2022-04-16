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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak
Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:24

SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

Son dakika haberi: Kamuda devrim niteliğinde kararlar ve değişiklikler devreye alınıyor. Milyonlarca memur için statülerde yenilik yaşanacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerini artıracak olan ek gösterge sorunu da ortadan kalkacak. Ek göstergesiz memur kalmayacak. Öte yandan; sözleşmeli çalışanlara kadro imkanı yaratılacak. İşte kamuda yeni dönemin tüm ayrıntıları ve çalışmalarda gelinen son aşamalar!

SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

Son dakika haberi... Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisinin bu Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu yeniliklerden birisi ek gösterge, diğeri ise sözleşmeli çalışanlara verilecek ek haklar olarak öne çıkıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde kamuda yeni dönem için çalışmaları ele aldı.

SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca vatandaş açısından statülerde yenilikler peş peşe gelecek. Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösterge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak.

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SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

Türkiye uzun süredir kamu personel rejimindeki değişiklikleri konuşuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen dinamik, hızlı karar alan, etkin yönetim anlayışının kamunun tüm alanlarına yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

MAYIS'TA MECLİSTE

Bu çalışmalar sonunda hem kamu hizmeti daha verimli ve kaliteli hale gelecek hem de kamu hizmeti verenlerle birlikte bu hizmeti alan vatandaşlar da mutlu olacak. Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisi bu Mayıs ayında büyük ihtimalle TBMM'ye gelmiş olacak.

SON DAKİKA HABERİ | Kamuda yeni dönem başlıyor: 7 farklı düzenleme geliyor! Emekli ikramiyeleri ve maaşları artacak

Bunlardan birisi ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

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