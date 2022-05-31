Giriş Tarihi: 31.05.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 17:03

Son dakika haberi...Hem Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi hem de Anadolu Ajansı'nın (AA Finans) enflasyon Mayıs ayı enflasyon beklentisi için açıklamayı yaptı. Mayıs 2022 enflasyon oranı, emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber Haziran ayı kira artış oranı için belirleyici olacağından milyonların odağında yer alıyor. 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mayıs enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Peki Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon tahmini, beklentisi ve enflasyon farkı ile beraber son dakika tüm detaylar...