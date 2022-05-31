Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 17:03

Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi...Hem Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi hem de Anadolu Ajansı'nın (AA Finans) enflasyon Mayıs ayı enflasyon beklentisi için açıklamayı yaptı. Mayıs 2022 enflasyon oranı, emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber Haziran ayı kira artış oranı için belirleyici olacağından milyonların odağında yer alıyor. 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mayıs enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Peki Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon tahmini, beklentisi ve enflasyon farkı ile beraber son dakika tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon beklentisi her yönüyle netleşti. Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurken, AA Finans'ta ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon tahmini için bildiride bulundu. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından bu haftanın içerisinde açıklanacak.

  • Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
  • Mayıs 2022 enflasyon tahmini ne oldu? (AA Finans ve Merkez Bankası)
  • Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç?
  • Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon farkı beklentisi ne kadar oldu?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 4 sorunun cevabı...

Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI TÜİK TARAFINDAN DUYURULDU

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

Son Dakika Haberi: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklentisi için bildiriyi yaptı: TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

SON DAKİKA