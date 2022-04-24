Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:49
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
14:04
Son dakika haberi...Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri için artık herşey netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla 'Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak' sorusu netleşirken, Bakanlıktan yapılan açıklama ise 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu konusunda tüm merak edilenleri giderdi. İşte 7 soruda milyonlara bayram ikramiyesi rehberi...