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Haberler Galeri Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 14:04

Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri için artık herşey netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla 'Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak' sorusu netleşirken, Bakanlıktan yapılan açıklama ise 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu konusunda tüm merak edilenleri giderdi. İşte 7 soruda milyonlara bayram ikramiyesi rehberi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...14 milyon emekli ve diğer hak sahipleri için Ramazan Bayramı öncesi, bayram ikramiyesi ödemesi için ödeme yapılacak. Emekli bayram ikramiyeleri için tüm merak edilen sorular yanıt buldu.

1.Emekli bayram ikrayesi ne kadar oldu?
2.Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3.Kimler bayram ikramiyesi ödemesi alabiliyor?
4.Emekli bayram ikramiyesi için başvuru gerekiyor mu?
5.Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
6.Bayram ikramiyeleri için bir kesinti söz konusu mu olacak mı?
7.Yeni emekli olanlarda bayram ikramiyesi alabilecek mi?

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli bayram ikramiyesi için tüm detaylar...

Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

1. Emekli bayram ikrayesi ne kadar oldu?

İlk uygulamaya koyulduğunda bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak açıklanmış, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede toplam 2.000 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına geçmişti.

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Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak açıklandı ve hesaplara 2.200 TL olarak geçti. 2022 yılı için bayram ikramyesi de 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2. Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyesi ödemesinin Ramazan bayramı öncesi 27-28-29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

Son Dakika Haberler: Milyonlara bayram ikramiyesi rehberi! Bakın size hangi gün ödeme var: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

-4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,

-22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

-4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

-4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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