Son dakika haberi...14 milyon emekli ve diğer hak sahipleri için Ramazan Bayramı öncesi, bayram ikramiyesi ödemesi için ödeme yapılacak. Emekli bayram ikramiyeleri için tüm merak edilen sorular yanıt buldu.

1.Emekli bayram ikrayesi ne kadar oldu?

2.Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

3.Kimler bayram ikramiyesi ödemesi alabiliyor?

4.Emekli bayram ikramiyesi için başvuru gerekiyor mu?

5.Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

6.Bayram ikramiyeleri için bir kesinti söz konusu mu olacak mı?

7.Yeni emekli olanlarda bayram ikramiyesi alabilecek mi?

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli bayram ikramiyesi için tüm detaylar...