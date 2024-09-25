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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hane halkı enflasyon beklentileri geriledi!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:17

SON DAKİKA: Hane halkı enflasyon beklentileri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket sonuçları, hanehalkının enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösterirken, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,0 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: Hane halkı enflasyon beklentileri geriledi!

Son dakika haberleri: TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonucunu yayımladı. Buna göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

SON DAKİKA: Hane halkı enflasyon beklentileri geriledi!

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

TCMB, Eylül 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.

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