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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:06

SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

Son dakika haberi...Türkiye tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Peki borç yapılandırma paketi neleri içerecek? İşte 7 maddede paketin detayları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

31 ARALIK 2022 KRİTİK TARİH OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak.

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SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI

  1. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
  2. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
  3. Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
  4. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarına düzenleme gelecek.
  5. Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.
  6. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak.
  7. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi masada yer alıyor.
SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

KABİNE SONRASI TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK

Tarihin en büyük yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın saat 19:30 civarında açıklama yapması bekleniyor.

SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Borç yapılandırma paketinin açıklanmasının ardından Şubat ayı içerisinde Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. Yasa tasarısının Meclis'e gelmesinin ardından yaklaşık 10 günlük bir süreci bulunuyor.

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