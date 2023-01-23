SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. 31 ARALIK 2022 KRİTİK TARİH OLARAK ÖNE ÇIKIYOR Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarına düzenleme gelecek. Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi masada yer alıyor. KABİNE SONRASI TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK Tarihin en büyük yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın saat 19:30 civarında açıklama yapması bekleniyor. BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK? Borç yapılandırma paketinin açıklanmasının ardından Şubat ayı içerisinde Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. Yasa tasarısının Meclis'e gelmesinin ardından yaklaşık 10 günlük bir süreci bulunuyor. HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK? Maliyeye olan vergi borçları Henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri Motorlu taşıt vergileri Trafik cezaları Nüfus cezaları Askerlik cezaları Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları Gümrük cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ VERGİ DAİRELERİ VE GIB.GOV.TR ÜZERİNDEN OLACAK Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor. SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ, EN YENİ GELİŞMELER SABAH.COM.TR'DE!