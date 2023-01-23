SON DAKİKA: Hangi borçlar yapılandırılacak? Tarihi borç yapılandırma paketi için nefesler tutuldu

31 ARALIK 2022 KRİTİK TARİH OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak.