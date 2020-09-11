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Haberler Galeri Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:26

Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

Son dakika gelen habere göre Global Fire Power ülkelerin petrol rezervlerini yayınladı. İşte hangi ülkede ne kadar petrol var, birincilik kime ait, Türkiye'nin rezervi ne kadar...

Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

1- Venezuela (Varil): 300,900,000,000

2- Suudi Arabistan (Varil): 266,500,000,000

3- Kanada (Varil): 169,700,000,000

Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

4- İran (Varil): 158,400,000,000

5- Irak (Varil): 142,500,000,000

6- Kuveyt (Varil): 101,500,000,000

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Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

7- Birleşik Arap Emirlikleri (Varil): 97,800,000,000

8- Rusya (Varil): 80,000,000,000

9- Libya (Varil): 48,360,000,000

Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

10- Nijerya (Varil): 37,060,000,000

11- Amerika Birleşik Devletleri (Varil): 36,520,000,000

12- Kazakistan (Varil): 30,000,000,000

Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

13- Çin (Varil): 25,620,000,000

14- Katar (Varil): 25,240,000,000

15- Brezilya (Varil): 13,000,000,000

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