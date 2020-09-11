Son dakika! Liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri...

1- Venezuela (Varil): 300,900,000,000 4- İran (Varil): 158,400,000,000 7- Birleşik Arap Emirlikleri (Varil): 97,800,000,000 10- Nijerya (Varil): 37,060,000,000 13- Çin (Varil): 25,620,000,000 16- Cezayir (Varil): 12,200,000,000 19- Meksika (Varil): 7,640,000,000 22- Umman (Varil): 5,373,000,000 25- Vietnam (Varil): 4,400,000,000 28- Malezya (Varil): 3,600,000,000 31- İngiltere (Varil): 2,564,000,000 34- Arjantin (Varil): 2,185,000,000 37- Avustralya (Varil): 1,821,000,000 40- Gana (Varil): 660,000,000 43- Özbekistan (Varil): 594,000,000 46- Peru (Varil): 473,000,000 49- Ukrayna (Varil): 395,000,000 En az petrol rezervi olan ülkeler90- Ürdün: 1,000,000