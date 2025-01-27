SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi

İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

Daha çok kadınların aldığı sanılan ve kamuoyunda dul maaşı olarak bilinen 'ölüm aylığı' eşi vefat eden erkeklere de ödeniyor. Mevzuatta bir değişiklik yok. Yeni bir durummuş gibi yazılan haberler gerçek değil. Zaten yasalarımız bu konuda erkeklere de hak tanıyor.Üstelik emekli ya da çalışıyorsa hem erkek hem kadın iki hatta üç maaş da alabiliyor