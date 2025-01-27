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Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:49

SON DAKİKA! 'Erkekler de dul maaşı alacak' haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM'den ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta pek çok haber sitesinde yer alan 'Artık erkekler de dul maaşı alacak' haberi Dezenflasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Sosyal medya mecralarında gündem olan konuya dair gerçek aynı gün sabah.com.tr tarafından ortaya çıkarıldı. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Yasalarda engel yok, yeni çalışma da yok: Dul maaşını erkekler de alır" haberiyle gündeme bomba gibi düşen yalan haberi tüm detayları ile açıkladı.

SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta cuma günü eşi vefat eden kişiler için ödenen dul maaşından erkeklerin de faydalanabileceğine dair haber neredeyse tüm haber sitelerinde yer buldu. Haberlerin tümünde erkeklere dul maaşı verilmesi SGK'nın yeni bir düzenlemesi gibi gösterildi. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem tarafından kaleme alınan haberle konunun aslı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi

DMM YALANLADI

Haberde yer alan iddiaya göre, SGK yeni bir düzenlemeye giderek artık erkeklerin de dul maaşı almasının yolunu açtı. Ancak dul maaşı yardımları mevcut uygulamada zaten erkekler tarafında da alınabiliyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarının yazılımlarından, "SGK, artık de artık dul maaşı alabileceğini duyuruyor" iddiasını içeriyor. 2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın kaydı olmayıp bu hususta yeni bir kayıt bulunmamaktadır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi
SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi

İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

Daha çok kadınların aldığı sanılan ve kamuoyunda dul maaşı olarak bilinen 'ölüm aylığı' eşi vefat eden erkeklere de ödeniyor. Mevzuatta bir değişiklik yok. Yeni bir durummuş gibi yazılan haberler gerçek değil. Zaten yasalarımız bu konuda erkeklere de hak tanıyor.Üstelik emekli ya da çalışıyorsa hem erkek hem kadın iki hatta üç maaş da alabiliyor

SON DAKİKA! ’Erkekler de dul maaşı alacak’ haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM’den ilk açıklama geldi

Sosyal Güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan yakınlarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de ölüm aylığı. Vefat eden sigortalıların geride kalan eş, çocuk, anne baba kardeş gibi yakınlarına belli şartlarda ölüm aylığı bağlanıyor.

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