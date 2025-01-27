Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
13:49
SON DAKİKA! 'Erkekler de dul maaşı alacak' haberiyle ilgili gerçeği sabah.com.tr ortaya çıkardı: DMM'den ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz hafta pek çok haber sitesinde yer alan 'Artık erkekler de dul maaşı alacak' haberi Dezenflasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Sosyal medya mecralarında gündem olan konuya dair gerçek aynı gün sabah.com.tr tarafından ortaya çıkarıldı. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Yasalarda engel yok, yeni çalışma da yok: Dul maaşını erkekler de alır" haberiyle gündeme bomba gibi düşen yalan haberi tüm detayları ile açıkladı.