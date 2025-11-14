Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:07

SON DAKİKA | Memur ve memur emeklisi maaşı için zam hesabı değişti! İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni oran

Milyonlarca memurun gözü 2026 Ocak maaş zammına çevrildi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyonda beklentiler bir kez daha yükseldi. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? İşte güncel memur zammı ile polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni hesaplama...

Ocak 2026 memur zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni memur maaş hesabı için TÜİK'ten sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile tüm hesaplamalar bir kez daha değişti.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

MERKEZ BANKASI TÜFE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıklamıştı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldi.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Ekim ayında yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseltmişlerdi.

TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

Bu oran TCMB'nin enflasyon beklentileri ile de uyumluluğun devamına işaret etti.

MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu için yeni enflasyon tahmini memur maaşlarına yapılacak zam oranını da değiştirdi. TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilieri için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında zam yapılacak.

Böylelikle en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 155 TL'ye yükselecek.

TCMB kasım anketine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: %13,31

• Oluşacak enflasyon farkı:% 7,91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 19,78

İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...