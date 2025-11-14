SON DAKİKA | Memur ve memur emeklisi maaşı için zam hesabı değişti! İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni oran

Ocak 2026 memur zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni memur maaş hesabı için TÜİK'ten sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile tüm hesaplamalar bir kez daha değişti.