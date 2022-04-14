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Haberler Galeri SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 14:26

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk üç faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve yatırımcıların radarındaki, gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

Son dakika haberi..Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2022 faiz kararı açıklandı. Yurt içinde bugün tüm gözler Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalardaydı. Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımladı. İşte para piyasalarına yön verecek Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

SON DAKİKA HABERİ | NİSAN 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu

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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

FAİZ KARAR METNİNDEKİ İFADELER EKONOMİSTLERİN RADARINDA YER ALDI

Faiz karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındırdığından ekonomistler faiz kararı dışında faiz karar metnindeki ifadelerin önemine dikkat çekti.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

FAİZ KARAR METNİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararı için açıklamada bulundu. Faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini yayımladı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLDU! Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı sonrası para piyasasına yön veren mesajlar

Merkez Bankası Nisan 2022 toplantısı sonrası faiz karar metninde şu ifadelere yer verildi:

ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSEK SEYİR ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır.

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