Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Bütün dünyanın hayranlıkla yakından takip ettiği Türk savunma sanayisinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi olan Milli Muharip Uçak KAAN Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'na katılan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli bir müjdeyi okarlarına duyurdu. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı…