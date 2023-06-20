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Haberler Galeri Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan'dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor
Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:19

Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan'dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Bütün dünyanın hayranlıkla yakından takip ettiği Türk savunma sanayisinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi olan Milli Muharip Uçak KAAN Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'na katılan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli bir müjdeyi okarlarına duyurdu. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı…

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Rafet Bozdoğan anlatıyor... Yıl 1990, merhum Necmettin Erbakan bir konferans için Manchester'a gelir. Türk öğrencilerle buluşur.

Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Konu, "Teknoloji Transferidir." Erbakan Hoca, "Bizim ömrümüz ecnebi memleketlerde teknolojinin peşinde geçti. Ben, size Türkiye gerçeklerinden bahsedeyim" der ve şöyle devam eder:

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Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

"Bizi bir borunun içine soktular. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını tıkadılar. Bir o yana bir bu yana koştuk. Hatta maraton koştuğumuzu zannettik!"

Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'ndayız. Dünyanın önde gelen savunma ve sivil havalılık şirketlerinin sağlı sollu stantlarının yer aldığı "Şampiyonlar Ligi Sokağı" diyebileceğimiz bir ortamdayız.

Son dakika | Milli Savaş Uçağı Kaan’dan haber var! Kotil açıkladı: 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Yıllarca izleyicisi olduğumuz bu ligde artık saygın oyuncular arasındayız. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı sayesinde Türkiye'mizin "öğrenilmiş çaresizlik zincirini kırdığına" bizzat tanık oluyoruz.

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