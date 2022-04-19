Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:36
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
07:37
Son dakika | Milyonlarca çalışana 50 milyarlık destek! Bakan Bilgin açıkladı, detaylara SABAH ulaştı
Son dakika: İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 1 milyon 850 bin işletmeye 12.5 milyon çalışanı için verilen destek 50 milyar lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektör işyerlerine17 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indiriminden yararlanma imkânı sağlandığını ifade etti. İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı ve detaylarına SABAH'ın ulaştığı çalışmalara ilişkin son dakika haberleri...