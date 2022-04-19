Son dakika | Milyonlarca çalışana 50 milyarlık destek! Bakan Bilgin açıkladı, detaylara SABAH ulaştı

Son dakika haberler: Sigorta prim teşvikleri milyonlarca işletmeye büyük avantajlar sunuyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem işçi hem işverenden sigorta primi kesiliyor. SSK'lı olanlara ait prim kesintisini yapmak ve bunları ödemek işverenin yükümlülüğünde bulunuyor. Ücretten sosyal sigortalar ve işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi olmak üzere 4 yasal kesinti yapılıyor.

Bu kesintiler işverenin işçilik maliyetini artırılıyor. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bu yükü kısmen hafifletirken prim teşvikleri mevcut çalışanları korumaya aldığı gibi, yeni iş imkânları da yaratıyor.



