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Haberler Galeri Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 07:53

Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

Son dakika haberi: Halktan aldığı desteği her geçen gün kaybeden 6'lı masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kesinleşmemiş mahkeme kararını mağduriyete çevirme peşindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe dev yatırımları halkın hizmetine açtı. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
BURCU ŞEN
Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

TBMM Genel Kurulu'nda bütçenin son görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulması ve kabulü arasında geçen 2 aylık sürede hizmete giren projelerin listesini verirken, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında hayata geçecek olanları da tek tek sıraladı.

Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İşte o 13 dev proje:

TOGG YOLLARDA
Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak.

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Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İLK HABERLEŞME UYDUSU
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, yörüngesine fırlatılacak.

Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İMECE DE FIRTILATILIYOR
İlk milli gözlem uydusu İmece'nin uçuş modeli testlerine başlandı, önümüzdeki yıl yörüngesinde olacak.

Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

MODEL FABRİKALAR
Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde açılacak.

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