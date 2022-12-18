Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
07:53
Son dakika: Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Son dakika haberi: Halktan aldığı desteği her geçen gün kaybeden 6'lı masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kesinleşmemiş mahkeme kararını mağduriyete çevirme peşindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe dev yatırımları halkın hizmetine açtı. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.