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Haberler Galeri Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:35

Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

Son dakika ucuz kredili konut haberleri: İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olacağı orta gelirlilere yönelik Yeni Evim kampanyasına başvurular başladı. Projeye ilişkin detaylar için internet sitesi kuruldu. İşte orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açan ve 15 yıla varan taksitlerle kira öder gibi ödeme planı yapabildiği kampanyanın son detay ve şartları

SEDA TABAK
MURATHAN YILDIRIM
Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

Son dakika haberler: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında başvurular dün başladı. Projeye ilişkin detaylar "yenievimkampanyasi.com.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

YENİ EVİM KAMPANYASI 81 İLDE BAŞVURU ALIYOR

Proje kapsamında 81 ilden başvurular alınacak. Azami 15 yıl vade ve 0.69'dan başlayan kredi imkânı sunan kampanya ile orta gelirlilerin konut hayali gerçeğe dönüşecek.

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Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

Projeden yararlanmak isteyen ve kriterleri uygun olanlara İstanbul'da 5 milyon lira, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa Muğla ve Mersin'de 3 milyon lira, diğer kentlerde ise 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.

Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

3 YIL DEVLET DESTEĞİ

Devlet tarafından ilk 3 yıldaki ödemelerde önemli oranda destek verilecek. Yüzde 10 peşinat şartı ve hane halkı gelirine uygun ödeme fırsatı sunan proje kapsamındaki konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Öte yandan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ve eşlerinin üzerine konut bulunmaması, son bir yıl içinde de konut satmamış olmaları gerekiyor.

Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı

BAŞVURU ÜCRETİ YOK

İlk etapta 100 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceği kampanya için başvuru ücreti alınmıyor. 16 Ocak itibarıyla başlayan projeye Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek.

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