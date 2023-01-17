Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
07:35
Son dakika | Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Resmen başladı
Son dakika ucuz kredili konut haberleri: İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olacağı orta gelirlilere yönelik Yeni Evim kampanyasına başvurular başladı. Projeye ilişkin detaylar için internet sitesi kuruldu. İşte orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açan ve 15 yıla varan taksitlerle kira öder gibi ödeme planı yapabildiği kampanyanın son detay ve şartları